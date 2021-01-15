Власти Индонезии эвакуировали из-за землетрясений 15 тысяч человек

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15 января 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

последствия землетрясения, Syahrol Rizal/ZUMAPRESS.com

Власти Индонезии из-за землетрясений, которые ранее произошли в провинции Западный Сулавеси, эвакуировали около 15 тысяч человек. Об этом сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уточняется, что жертвами землетрясения стали 9 человек в районе Маджене и 26 человек – в районе Мамуджу. 637 граждан получили ранения. Власти страны приняли решение оперативно направить около 15 тысяч местных жителей в 10 эвакуационных центров.

Отмечается также, что подземные толчки повредили примерно 300 зданий и стали причиной отключения электричества, а также нарушения связи.