В Казахстане произошло очередное землетрясение, и это настораживает

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12 января 2021, 23:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В последнее время на востоке слишком часто трясёт, и это вызывает серьёзные опасения. В конце 2020 года несколько землетрясений произошло в районе Иркутска в Восточной Сибири. В начале 2021-го толчки продолжились. И вот 12 января этого года произошли сразу два землетрясения. Случились они не слишком близко друг от друга, но тем не менее, они могут быть связаны между собой.

Сегодня недалеко (в 34 км) от посёлка Турт в Монголии интенсивность толчков составила почти 9 баллов. Самые мощные колебания ощутили жители Иркутска. Также нестабильность почувствовали в Туве, Чите и даже в Красноярском крае. Вечером сегодняшнего дня (в районе 6 часов) произошли очередные толчки. Их ощущали во многих поселениях в Иркутской области.

После землетрясения трасса "Байкал" в Бурятии

Впрочем, почти то же самое, только с меньшими показателями, случилось и в Казахстане. В Алматиснкой области на юго-востоке в 19:21 произошло землетрясение магнитудой в 5.1 баллов. В городе Жаркент ощущались толчки до 3 баллов. Затем случилась вторая тряска, уже ближе к 9 часам вечера. Эти явления уже вовсю изучаются казахскими учёными и сейсмологами. Они всеми силами пытаются разобраться в ситуации. Толчки происходят практически одновременно с иркутскими, и это внушает некоторое беспокойство. Что же именно происходит в самой тектонической плите, пока не ясно. Но люди в тех местах уже серьёзно напуганы.