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BBC: житель Великобритании случайно выбросил биткойны на $287 млн

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

BBC: житель Великобритании случайно выбросил биткойны на $287 млн
биткойн, pixabay.com

Житель города Ньюпорт в британском Уэльсе Джеймс Хоуэлс случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на общую сумму £210 млн (около $287 млн) по текущему курсу. Об этом сообщили журналисты.

В 2009 году Хоуэлс очень дешево купил 7,5 тысячи биткойнов. В 2013 году в ходе генеральной уборки офиса он случайно выбросил жесткий диск с криптовалютой – тогда стоимость его "состояния" составляла $7,5 млн. Мужчина не раз обращался к властям Ньюпорта с просьбой позволить ему поиск диска на городской свалке, но якобы каждый раз получал отказ. В 2017 году, когда стоимость его биткойнов достигла $171 млн, он предложил в случае находки передать властям 10% от суммы, но ему вновь отказали.

Теперь британец готов увеличить свое предложение до 25%, что по текущему курсу составляет £52,5 млн. Он хочет направить вышеуказанные средства в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта.

ЕТ

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