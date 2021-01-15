Глава украинской партии намерен привиться российской вакциной вместо американской
15 января 2021, 13:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что готов привиться российской вакциной против новой коронавирусной инфекции. По его словам, он не желает применять препарат Pfizer, который используют для вакцинации в Европе.
«Я не хочу ею вакцинироваться, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти, и до этого происходили непонятки», - пояснил он.
Шарий отметил, что в западной прессе пишут, что Pfizer просто «провоцирует какие-то побочные эффекты». Поэтому он решил «впервые за 12 лет посетить Россию», чтобы вакцинироваться.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.