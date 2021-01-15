Глава украинской партии намерен привиться российской вакциной вместо американской

Аргументы Недели → В мире 13+

15 января 2021, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ globallookpress.com

Лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что готов привиться российской вакциной против новой коронавирусной инфекции. По его словам, он не желает применять препарат Pfizer, который используют для вакцинации в Европе.

«Я не хочу ею вакцинироваться, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти, и до этого происходили непонятки», - пояснил он.

Шарий отметил, что в западной прессе пишут, что Pfizer просто «провоцирует какие-то побочные эффекты». Поэтому он решил «впервые за 12 лет посетить Россию», чтобы вакцинироваться.