Bild: в Германии планируют создать «тюрьму» для нарушителей карантина по COVID-19
15 января 2021, 13:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bild
Издание Bild сообщило в пятницу, что немецкая федеральная земля Саксония планирует создать учреждение для "принудительного размещения" людей, которых неоднократно ловили за нарушение карантина.
Согласно последней информации источников газеты, для данных целей будет переоборудован центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году. Bild также напомнила, что весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг выдвинула идею о размещении нарушителей карантина по COVID-19 в психиатрических клиниках, однако от этого плана было решено отказаться.
Известно, что территория центра, о котором идет речь, окружена забором. Предполагается, что за соблюдением там порядка будет следить полиция.
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