Попова заявила, что COVID-19 останется навсегда и станет сезонным

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Сайт Sina: если бы Греция попыталась захватить российское судно «Адлер» силой, то ее спецназ пришлось бы спасать от флота РФ
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15 января 2021, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Сайт Sina: если бы Греция попыталась захватить российское судно «Адлер» силой, то ее спецназ пришлось бы спасать от флота РФ
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