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Попова заявила, что COVID-19 останется навсегда и станет сезонным

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Попова заявила, что COVID-19 останется навсегда и станет сезонным
COVID-19, pixabay.com
Утром в пятницу, 15 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус нового типа останется навсегда. По словам руководителя ведомства, COVID-19 в будущем станет сезонным.
Анна Попова уточнила, что в настоящий момент нет каких-либо оснований предполагать, что циркуляция коронавирусной инфекции прекратится. По словам главы ведомства, COVID-19 будет приходить в эпидсезон точно так же, как приходит обычный грипп.
Ранее сегодня Анна Попова в рамках Гайдаровского форума заявила, что точную дату завершения пандемии коронавируса нового типа сейчас никто не может назвать, однако, по ее словам, прогнозы есть.
ЕТ

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