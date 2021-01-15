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Попова: дату завершения пандемии COVID-19 сейчас никто не может назвать

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Попова: дату завершения пандемии COVID-19 сейчас никто не может назвать
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утром в пятницу, 15 января, заявила, что точную дату завершения пандемии коронавируса нового типа сейчас никто не может назвать, однако, по ее словам, прогнозы есть.

В рамках Гайдаровского форума Анна Попова подчеркнула, что пнимание эпидемического процесса есть, однако назвать дату завершения пандемии COVID-19 в настоящий момент невозможно. Глава ведомства уточнила, что пока это "тайна за семью печатями".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что некоторые прогнозы уже есть, но только со временем станет понятно, насколько они правильны.

ЕТ

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