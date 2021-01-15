Попова: дату завершения пандемии COVID-19 сейчас никто не может назвать

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15 января 2021, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утром в пятницу, 15 января, заявила, что точную дату завершения пандемии коронавируса нового типа сейчас никто не может назвать, однако, по ее словам, прогнозы есть.

В рамках Гайдаровского форума Анна Попова подчеркнула, что пнимание эпидемического процесса есть, однако назвать дату завершения пандемии COVID-19 в настоящий момент невозможно. Глава ведомства уточнила, что пока это "тайна за семью печатями".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что некоторые прогнозы уже есть, но только со временем станет понятно, насколько они правильны.