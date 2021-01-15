Ограничения из-за коронавируса на Ямале продлили до 1 марта

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15 января 2021, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

В Ямало-Ненецком автономном округе режим повышенной готовности из-за ситуации с COVID-19 продлили до 1 марта. Об этом утром в пятницу, 15 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Режим повышенной готовности был введен на Ямале весной прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и действовал до 15 января.

С 1 сентября заведения общепита, бары, кинотеатры и торговые центры возобновили работу, но, согласно постановлению главы региона Дмитрия Артюхова, им нельзя функционировать в ночное время. Кроме того, запрещена работа ночных клубов и дискотек.