Ограничения из-за коронавируса на Ямале продлили до 1 марта
15 января 2021, 09:42[ «Аргументы Недели» ]
В Ямало-Ненецком автономном округе режим повышенной готовности из-за ситуации с COVID-19 продлили до 1 марта. Об этом утром в пятницу, 15 января, сообщили в региональном оперативном штабе.
Режим повышенной готовности был введен на Ямале весной прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и действовал до 15 января.
С 1 сентября заведения общепита, бары, кинотеатры и торговые центры возобновили работу, но, согласно постановлению главы региона Дмитрия Артюхова, им нельзя функционировать в ночное время. Кроме того, запрещена работа ночных клубов и дискотек.
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