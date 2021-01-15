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В ЕП выразили обеспокоенность «связями» России с Северной Македонией

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

В ЕП выразили обеспокоенность «связями» России с Северной Македонией
флаг Евросоюза, pixabay.com

Утром в пятницу, 15 января, стало известно, что группа евродепутатов выразила обеспокоенность по поводу "связей" Северной Македонии с Россией. Эту информацию ранее сегодня предоставили журналисты.

В поправках к проекту резолюции по итогам отчета Еврокомиссии о Северной Македонии за 2019—2020 годы уточняется, что особую обеспокоенность вызывают "колоссальные" российские инвестиции, которые якобы поступают через третьи страны в балканскую республику.

В ЕП считают, что это скрывает масштаб российского экономического следа и приводит к экономической зависимости, так как РФ контролирует единственный путь поставок газа в Северную Македонию по Трансбалканскому газопроводу, передает RT.

ЕТ

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