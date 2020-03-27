Северная Македония вступила в НАТО

Северная Македония официально вступила в НАТО и стала 30-м членом Североатлантического альянса. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 27 марта, предоставил госсекретарь США Майк Помпео.
Флаг Северной Македонии будет поднят над штаб-квартирой Организации Североатлантического договора в грядущий понедельник, 30 марта.
Глава Госдепа уточнил, что 27 марта текущего года Соединенные Штаты Америки как депозитарий договора получили документ о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому договору, что сделало республику 30-м членом НАТО.