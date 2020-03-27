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Северная Македония вступила в НАТО

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Северная Македония вступила в НАТО
флаг Северной Македонии, pixabay.com

Северная Македония официально вступила в НАТО и стала 30-м членом Североатлантического альянса. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 27 марта, предоставил госсекретарь США Майк Помпео.

Флаг Северной Македонии будет поднят над штаб-квартирой Организации Североатлантического договора в грядущий понедельник, 30 марта.

Глава Госдепа уточнил, что 27 марта текущего года Соединенные Штаты Америки как депозитарий договора получили документ о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому договору, что сделало республику 30-м членом НАТО. 

 
ЕТ

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