Появилось видео с азербайджанским Т-90, уничтоженным во время войны в Карабахе из системы «Корнет», поставленной Армении Россией
15 января 2021, 09:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В интернете появилось видео, на которой запечатлен азербайджанский танк Т-90, уничтоженный во время боевых действий в Нагорном Карабахе из системы «Корнет», поставленной Армении Российской Федерацией. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
На выложенных кадрах можно увидеть, что в результате попадания снаряда, который выпустил «Корнет», у бронемашины оторвало башню.
Как отмечают авторы портала Avia.pro, ранее предполагалось, что Т-90 способен выдерживать удар противотанковой ракетой.
Накануне сообщалось, что эксперт Дмитрий Евстафьев высказал мнение, согласно которому Армения может превратиться в этнографическую провинцию «большой России».
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