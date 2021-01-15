Появилось видео с азербайджанским Т-90, уничтоженным во время войны в Карабахе из системы «Корнет», поставленной Армении Россией

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15 января 2021, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на которой запечатлен азербайджанский танк Т-90, уничтоженный во время боевых действий в Нагорном Карабахе из системы «Корнет», поставленной Армении Российской Федерацией. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

На выложенных кадрах можно увидеть, что в результате попадания снаряда, который выпустил «Корнет», у бронемашины оторвало башню.

Как отмечают авторы портала Avia.pro, ранее предполагалось, что Т-90 способен выдерживать удар противотанковой ракетой.

Накануне сообщалось, что эксперт Дмитрий Евстафьев высказал мнение, согласно которому Армения может превратиться в этнографическую провинцию «большой России».