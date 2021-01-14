Политолог Дмитрий Евстафьев: Армения может стать этнографической провинцией «большой России»

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14 января 2021, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Армения может стать этнографической провинцией «большой России». Соответствующий прогноз на своей странице в социальной сети Facebook высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Эксперт отметил, что армянская нация «выгорела изнутри» и «не может и не хочет нести на себе бремя великости». По мнению Евстафьева, у закавказской республики всего два варианта будущего. Первый предусматривает превращение Армении в этнографическую провинцию «большой России». В этом случае страна станет подобием Калининграда, «но с лучшими логистическими условиями».

Как отметил аналитик, альтернатива обозначенному им сценарию – существование в качестве «этнографической мухафазы в Бакинском вилайте Османской империи».

Ранее в четверг сообщалось, что Вазген Манукян, армянский политический деятель, объяснил поражение Еревана в осенней войне в Нагорном Карабахе.