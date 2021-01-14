Лидер армянской оппозиции Манукян объяснил поражение Еревана в войне в Карабахе
14 января 2021, 11:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Вазген Манукян, лидер армянской оппозиции, объяснил поражение Еревана в военном конфликте в Нагорном Карабахе, который произошел осенью прошлого года. По данному вопросу политический деятель высказался в разговоре с представителями СМИ.
По словам Манукяна, который является единым кандидатом на должность главы камбина Армении от оппозиции, действующий премьер Никол Пашинян плохо понимал, что происходит на фронте, хотя имел возможности предотвратить конфликт или же сохранить основные позиции.
Собеседник РБК добавил, что на волне «цветных революций» власть получают по большей части некомпетентные люди, которые не готовы руководить правительством.
Как сообщалось ранее, издание Forbes написало, что боевые действия в Нагорном Карабахе вынудили Москву ускорить реализацию проекта «Охотник». Такое название получил ударный дрон, который поступит в будущем на вооружение российской армии.
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