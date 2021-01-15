Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 2 миллиона

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 2 000 958. Соответствующую информацию предоставил в пятницу, 15 января, Институт Роберта Коха.
За минувшие сутки количество случаев заражения COVID-19 в стране выросло на 22 368, скончались за это время 1 113 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии с начала пандемии составило 44 994.
Напомним, с 16 декабря в ФРГ действуют жесткие ограничительные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продуктовых, хозяйственных и некоторых других магазинов. Не функционируют парикмахерские, театры, музеи, косметические салоны. Школьники занимаются дистанционно.
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