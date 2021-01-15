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Глава НИЦ Гамалеи допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава НИЦ Гамалеи допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса
вакцина, фото: pixels.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможном создании однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. По его словам, главное - продолжительная защита иммунитета.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать … Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев», - пояснил он.

Гинцбург добавил, что пока каких-то четких подходов для создания препарата, который будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.

Ранее Гинцбург рассказал о работе над комбинированной вакциной против новой коронавирусной инфекции и гриппа.

БА

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