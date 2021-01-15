Байден предложил выплатить американцам еще по 1,4 тысячи долларов

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15 января 2021, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил выплатить гражданам страны еще по 1,4 тысячи долларов на налогоплательщика. Об этом говорится в экономическом плане политика.

Отмечается, что вместе с уже одобренным конгрессом чеком на 600 долларов прямые выплаты американским налогоплательщикам составят 2 тысячи долларов на человека в декабре-январе и 3,2 тысячи долларов с начала пандемии коронавируса нового типа.

Уточняется, однако, что данное предложение Джо Байдена, как и все расходование средств, должен одобрить конгресс.