Байден предложил выплатить американцам еще по 1,4 тысячи долларов
15 января 2021, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил выплатить гражданам страны еще по 1,4 тысячи долларов на налогоплательщика. Об этом говорится в экономическом плане политика.
Отмечается, что вместе с уже одобренным конгрессом чеком на 600 долларов прямые выплаты американским налогоплательщикам составят 2 тысячи долларов на человека в декабре-январе и 3,2 тысячи долларов с начала пандемии коронавируса нового типа.
Уточняется, однако, что данное предложение Джо Байдена, как и все расходование средств, должен одобрить конгресс.
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