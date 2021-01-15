Пушков не исключил, что импичмент вернется Байдену «бумерангом»

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15 января 2021, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Он не исключил, что новый глава страны Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.

По мнению Пушкова, превращение импичмента президента в банальную процедуру в будущем вернется бумерангом к демократам, поскольку республиканцы уже заявили о намерении готовить импичмент Байдену за коррупцию. Напомним, ранее новоизбранный член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая представляет республиканцев, заявила, что собирается поднять вопрос импичмента новому президенту Соединенных Штатов на следующий же день после его инаугурации.

Российский сенатор отметил, что до выборов в конгресс 2022 года вынести импичмент Байдену не удастся, поскольку у республиканцев нет большинства в палате представителей – они уступают демократам пять мест. Если же они смогут преодолеть данный разрыв, считает Пушков, то новый американский лидер, "рискует на себе испытать все прелести импичмента".