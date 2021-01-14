В США экономиста Андрея Илларионова уволили с работы из-за его комментариев штурма здания Капитолия

В Соединенных Штатах Америки экономиста Андрея Илларионова уволили из Института Катона в связи с его комментариями по поводу штурма сторонниками президента США Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне.
Андрей Илларионов, бывший советник президента России Владимира Путина по экономике, работал в американском Институте Катона старшим научным сотрудником.
Илларионов ранее написал в своем личном блоге Live Journal, что «до сих пор неизвестно», кто победил на выборах президента США 2020 года и обвинил руководство Демократической партии в «стремлении установить свое монопольное господство в стране».
Американская исследовательская организация Институт Катона начала служебное расследование после публикации Илларионова о беспорядках в Вашингтоне.
Теперь на сайте организации на странице Илларионова появилось обновление, в котором он указан как бывший старший научный сотрудник института. Он подтвердил свое увольнение из Института Катона.