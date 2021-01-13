Politico: Либертарианский институт Катона начал расследование после поста Андрея Илларионова о беспорядках в Вашингтоне

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13 января 2021, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Илларионов, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Американская исследовательская организация Институт Катона начала служебное расследование после публикации Андрея Илларионова о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники Дональда Трампа.

По информации газеты Politico, представитель организации Кори Уолен заявила, что комментарии Илларионова обсуждаются руководителями и с ним самим.

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, бывший советник президента России Владимира Путина по экономике, ранее написал в своем личном блоге Live Journal, что происходящее в последние месяцы в США все более напоминает события в Германии начала 30-х годов. Он сравнил штурм Капитолия 6 января с поджогом германского Рейхстага в феврале 1933 года.

Также Илларионов отметил, что «до сих пор неизвестно», кто победил на выборах президента США 2020 года и обвинил руководство Демократической партии в «стремлении установить свое монопольное господство в стране».

Он написал, что Конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах, совершил принципиальную политическую ошибку

Кори Уолен заявила, что команда руководства Института Катона категорически отвергает утверждения господина Илларионова.

Новоизбранный президент США Джо Байден назвал события, связанные со штурмом Капитолия, «результат нападения Дональда Трампа на демократию».