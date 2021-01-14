Кравчук призвал найти компромисс по Крыму, отметив: «Украина готова»

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14 января 2021, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Кравчук, фото: facebook.com/1leonidkravchuk/

Бывший президент Украины, руководитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал, возможно ли примирение России и Украины в вопросе Крыма.

В эфире радиостанции НСН Кравчук отметил, что «Крым – отдельная тема для разговора, и Донбасс – также отдельная». Украинский политик сказал, что попытка договориться по Донбассу продолжается семь лет, но достигнуть результата не получается. По его словам, нельзя сказать, что Киев во всем идеально прав, но Украина готова к компромиссам.

По мнению бывшего украинского президента, «в формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы».

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