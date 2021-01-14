Нацсовет по ТВ Украины требует запретить поставки электроники из России
14 января 2021, 18:02[ «Аргументы Недели» ]
На Украине требуют запретить поставки электроники из России. С таким заявлением сегодня, 14 января, выступил украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
У чиновников вызывает опасения то,что что с помощью российской электроники украинцы смогут смотреть запрещенные в стране телеканалы и пользоваться запрещенными социальными сетями. В связи с этим Нацсовет настоятельно попросил всех производителей и торговцев срочно отказаться от закупок и поставок электроники из России.
Напомним, в черном списке на Украине «Первый канал», «Россия 24», а также РЕН-ТВ, RT, «Звезда», Life News, «РТР-Планета», и многие другие.
Ранее сообщалось, что с 16 января в стране вступает в силу закон, по которому вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.
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