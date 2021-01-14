На Украине запущен флешмоб с требованием обслуживания на русском языке

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14 января 2021, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

флаг Украины, фото: pixabay.com

Жители Украины начали массово размещать в соцсетях посты с требованиями обслуживания на русском языке. С 16 января вступает в силу закон, по которому вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.

"А если не переходят на русский, то требовать поменять кассира, официанта! Или вообще отказаться от такого магазина, салона! Бить их рублём"; "Я всегда с уважением относилась к обоим языкам. Но, ОНИ уже так достали, что захотелось, наконец, заявить и о своих правах", - пишут украинцы в соцсетях.

За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара). Сторонники закона грозят доносами за несоблюдение требования. "Жду не дождусь 16 января. У меня аж все свербит. За кацапизацию многие получат по морде", высказываются они в своих группах. А уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь пишет о необходимости сообщать ему о случаях на говорящих по-русски продавцов и официантов для того, чтобы эффективнее бороться с использованием русского языка в торговых точках и предприятиях общественного питания.

Как стало известно, согласно опросам, проведённым в конце прошлого года социологическими организациями, старые политики на Украине стали получать от людей больше доверия, чем новоявленные чиновники.