60% украинцев не доверяют Зеленскому

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13 января 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно опросам, проведённым в конце прошлого года социологическими организациями, старые политики на Украине стали получать от людей больше доверия, чем новоявленные чиновники.



Почти треть населения считают команду президента Владимира Зеленского хуже команды Петра Порошенко. Действующему президенту не доверяют почти 60% людей. Зеленский получил полный контроль над центральной властью, однако не оправдал ожиданий. В стране остаются нерешёнными многие проблемы в здравоохранении, экономике, социальные вопросы. Процесс урегулирования конфликта на Донбассе не принёс значительных результатов. Правда, и другие известные на Украине политики не вызывают симпатий у народа.



Многие неудачи в политике можно списать на внешние факторы, пандемию, но людям от этого не становится легче. С нового года на первый план вышла проблема повышения тарифов на газ. Это вызвало массу протестов в украинских регионах, масштаб которых стремительно увеличивается. Недовольством людей могут воспользоваться противники президента Зеленского. В конечном итоге это может привести к досрочным парламентским выборам или серьёзной дестабилизации в украинском обществе.



Лидерами президентского рейтинга по-прежнему остаются Владимир Зеленский, Пётр Порошенко и Юрий Бойко.



