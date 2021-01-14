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Опубликовано видео боевого применения российской системы «Подсветчик» против джихадистов в Сирии

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Опубликовано видео боевого применения российской системы «Подсветчик» против джихадистов в Сирии
Боевые действия в Сирии, Ammar / globallookpress.com

Опубликованы кадры, на которых запечатлено боевое применение против джихадистов в Сирии российской системы видеонаблюдения и лазерного целеуказания «Подсветчик». Данный ролик доступен для просмотра во «ВКонтакте».

На выложенной записи, в частности, можно увидеть уничтожение штаба боевиков «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация). Как отмечает портал Avia.pro, «Подсветчик» дал военным РФ возможность точно бить по объектам представителей бандформирований.

Когда было сделано данное видео, точно неизвестно. Авторы ресурса предположили, что ролик датируется 2017 годом.

Ранее тот же самый сайт выдвинул версию, по которой российская ракета «Искандер» могла попасть в руки американцев в Сирии.

ДЦ

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