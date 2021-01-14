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Главком ВСУ Хомчак потребовал призвать Россию к ответу «за все преступления»

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Главком ВСУ Хомчак потребовал призвать Россию к ответу «за все преступления»
Руслан Хомчак, фото: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак потребовал призвать РФ к ответу «за все преступления». По его словам, против них «воюет кремлёвская власть, а не весь российский народ».

Хомчак отметил, что Москва пытается «разжечь ненависть», но многие россияне прекрасно понимают, кто развязал «вооруженную агрессию». Однако он не исключает, что после войны Украине придется выстраивать отношения с РФ.

«За все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей», - заявил он.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что отношение к Германии послей войны менялось десятилетиями. Хомчак пояснил, что проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования.

БА

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