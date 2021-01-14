Украинский мэр Марцинкив высмеял новость об утонувшем жителе: «Сам всплывет»

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14 января 2021, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

озеро, фото: pixabay.com

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив иронично отреагировал на информацию об утонувшем в городском озере мужчине. Чиновники обсуждали поиски местного жителя на заседании горсовета, за три дня спасатели не смогли найти его тело.

Марцинкив отметил, что в поисках задействовано слишком много спасательных служб. При этом он добавил, что пропавший человек, возможно, «уже поплавал и пошел домой». А когда собравшиеся засмеялись, заявил: «Да всплывет сам».

Видео с заседания опубликовали в социальных сетях.

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