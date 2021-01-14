Губернатор Орловской области объяснил, почему отчитал девушку, просившую помощи для родителей с COVID-19

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14 января 2021, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru

градусник, фото: pixabay.com

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал резкий ответ Наталье Бариновой на просьбу о помощи родственникам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?» - заявил он, прикрепив ее фото из Instagram.

«Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна», - высказал глава региона.

Клычков отметил, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан. По его словам, он лично разобрался в ситуации с оказанием медицинской помощи родителям девушки. Он уточнил, что врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения, но коронавирус у них не подтвердился. Однако губернатор не исключает наличие задержек с оказанием медицинской медпомощи.

«У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось … Врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента», - пояснил он.