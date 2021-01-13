За праздники в Хабаровском крае увеличилось число больных ковидом

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13 января 2021, 14:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В ковидных госпиталях хабаровского края почти не осталось мест после новогодних праздников. Увеличивается число тяжелобольных, констатируют в правительстве региона.

Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены в Хабаровском крае 55 пациента с диагностированным коронавирусом. Согласно данным краевого Минздрава, за три дня занятость коек для инфицированных COVID-19 выросла на 6%.

По словам зампреда правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, ситуация с ковидом в регионе «остается напряженной», а оснований говорить, что эпидемия отступает, нет.

- Регион стабильно входит в ьтоп-10 регионов по новым случаям заражения, - признался Никонов.

На 13 января в крае зарегистрировано 38 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас лечение проходят 4 518 пациентов. Умерли от ковида 207 жителей Хабаровского края.