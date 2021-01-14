В Чехии вор обокрал тюрьму накануне своего освобождения

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14 января 2021, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В Чехии заключенный, отбывший срок за кражу, перед выходом на свободу обокрал тюрьму.

В полиции сообщили, что мужчина приготовился захватить с собой разную одежду и аксессуары, а также насосное оборудование стоимостью около 700 долларов США.

Похищенные предметы нашли в ходе проверки его собранных чемоданов. Теперь планировавший выйти на свободу рискует остаться в тюрьме еще на 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Китае с марта уголовная ответственность будет наступать с 12 лет.