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В Чехии вор обокрал тюрьму накануне своего освобождения

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Чехии вор обокрал тюрьму накануне своего освобождения
Фото: pixabay.com

В Чехии заключенный, отбывший срок за кражу, перед выходом на свободу обокрал тюрьму.

В полиции сообщили, что мужчина  приготовился захватить с собой разную одежду и аксессуары, а также насосное оборудование стоимостью около 700 долларов США.

Похищенные предметы нашли в ходе проверки его собранных чемоданов. Теперь планировавший выйти на свободу рискует остаться в тюрьме еще на 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Китае с марта уголовная ответственность будет наступать с 12 лет.

ДВа

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