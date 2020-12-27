В Китае с марта уголовная ответственность будет наступать с 12 лет

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27 декабря 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В Китае понизили возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления. В целях борьбы с детской преступностью этот порог снизили с 14 до 12 лет.

В настоящее время в Китае уголовная ответственность наступает в 16 лет, а подростки от 14 до 16 лет могут нести уголовное наказание за предумышленное убийство, изнасилование и ограбление.

Теперь дети с 12 до 14 лет могут нести уголовную ответственность за предумышленное убийство, за преднамеренное нанесение телесных повреждений, приведших к смерти, и за причинение тяжелых травм с особой жестокостью. Другие преступления детей будут караться отправлением в коррекционное учреждение.

Принятая в УК Китая поправка вступит в силу 1 марта.

Ранее сообщалось, что в Китае в водохранилище упал автобус со школьниками.