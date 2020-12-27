В Китае с марта уголовная ответственность будет наступать с 12 лет
27 декабря 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Китае понизили возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления. В целях борьбы с детской преступностью этот порог снизили с 14 до 12 лет.
В настоящее время в Китае уголовная ответственность наступает в 16 лет, а подростки от 14 до 16 лет могут нести уголовное наказание за предумышленное убийство, изнасилование и ограбление.
Теперь дети с 12 до 14 лет могут нести уголовную ответственность за предумышленное убийство, за преднамеренное нанесение телесных повреждений, приведших к смерти, и за причинение тяжелых травм с особой жестокостью. Другие преступления детей будут караться отправлением в коррекционное учреждение.
Принятая в УК Китая поправка вступит в силу 1 марта.
Ранее сообщалось, что в Китае в водохранилище упал автобус со школьниками.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.