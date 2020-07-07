В Китае в водохранилище упал автобус со школьниками

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7 июля 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

Утром во вторник, 7 июля, автобус со школьниками упал в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу. Данную информацию предоставили в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась около 11.45 по местному времени (06.45 по Москве). Автобус со школьниками в салоне по неустановленной причине опрокинулся набок, сломал с одной стороны дороги ограничительные заграждения и упал в водохранилище.

В настоящий момент на месте происшествия работают около 100 спасателей, в частности, 17 водолазов. Данных о пострадавших пока не поступало.