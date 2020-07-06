Пассажирский автобус перевернулся на северо-западе Турции, 17 пострадавших
6 июля 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Haberturk
В понедельник стало известно, что пассажирский автобус, двигавшийся в направлении Анкары, перевернулся на шоссе рядом с городом Гебзе, который находится в провинции Коджаэли на северо-западе Турции.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще 17 получили различные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.
На месте работали врачи и пожарные. Движение по шоссе в направлении Анкары было на время полностью перекрыто. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии с участием пассажирского автобуса.
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