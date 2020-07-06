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Пассажирский автобус перевернулся на северо-западе Турции, 17 пострадавших

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Haberturk

Пассажирский автобус перевернулся на северо-западе Турции, 17 пострадавших
салон автобуса, pixabay.com

В понедельник стало известно, что пассажирский автобус, двигавшийся в направлении Анкары, перевернулся на шоссе рядом с городом Гебзе, который находится в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. 

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще 17 получили различные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте работали врачи и пожарные. Движение по шоссе в направлении Анкары было на время полностью перекрыто. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии с участием пассажирского автобуса.

ЕТ

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