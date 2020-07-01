В Московской области восемь человек пострадали в ДТП

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1 июля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

На 2 км автодороги «Чехов – Кресты» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и такси. Автобус ехал по главной дороге, по второстепенной – такси, водитель которого не справился с управлением, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В результате автобус перевернулся, восемь человек получили травму различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии: два несовершеннолетних и взрослый. Всего в автобусе было 15 человек. На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.