Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Московской области восемь человек пострадали в ДТП

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В Московской области восемь человек пострадали в ДТП
фото:pixabey

На 2 км автодороги «Чехов – Кресты» произошло ДТП с участием рейсового автобуса  и такси. Автобус ехал по главной дороге, по второстепенной – такси, водитель которого не справился с управлением, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В результате автобус перевернулся, восемь человек получили травму различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии: два несовершеннолетних и взрослый. Всего в автобусе было 15 человек. На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия. 

СЕ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью