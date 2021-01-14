Госдеп США поможет Польше бороться с «дезинформацией» о коронавирусе и вакцинах
14 января 2021, 09:14[ «Аргументы Недели» ]
Госдепартамент США планирует выделить средства на реализацию программ в Польше, направленных на противодействие «дезинформации» о COVID-19 и вакцинах от коронавируса.
Как следует из описания гранта на проведение этих мероприятий, инициатива предполагает реализацию в стране «инновационных проектов». В рамках проектов предполагается обучение старшеклассников и студентов вузов «навыкам критического осмысления информации о пандемии COVID-19 и вакцинах», которую они видят в соцсетях, сообщает RT.
В документе сказано, что подать заявку на получение гранта могут польские (и в некоторых случаях американские) неправительственные организации, учреждения образования и культуры, СМИ и частные лица. Курировать ход инициативы будут посольство и консульство США в Польше.
Ранее Госдеп заявил о содействии «укреплению связей» между гражданами Сербии и США.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.