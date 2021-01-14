Госдеп США поможет Польше бороться с «дезинформацией» о коронавирусе и вакцинах

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14 января 2021, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Польши. Фото: pixabay.com

Госдепартамент США планирует выделить средства на реализацию программ в Польше, направленных на противодействие «дезинформации» о COVID-19 и вакцинах от коронавируса.

Как следует из описания гранта на проведение этих мероприятий, инициатива предполагает реализацию в стране «инновационных проектов». В рамках проектов предполагается обучение старшеклассников и студентов вузов «навыкам критического осмысления информации о пандемии COVID-19 и вакцинах», которую они видят в соцсетях, сообщает RT.

В документе сказано, что подать заявку на получение гранта могут польские (и в некоторых случаях американские) неправительственные организации, учреждения образования и культуры, СМИ и частные лица. Курировать ход инициативы будут посольство и консульство США в Польше.

Ранее Госдеп заявил о содействии «укреплению связей» между гражданами Сербии и США.