Представитель ВОЗ Майкл Райан допустил более тяжелый год пандемии COVID-19

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14 января 2021, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.

«Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику распространения [коронавируса] и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», - высказал он в прямом эфире.

Райан отметил, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость «вновь достигла пика». По его словам, в Северном полушарии, в частности, в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Он добавил, что факторами, приведшими к увеличению распространения коронавируса, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы.