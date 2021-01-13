Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма

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13 января 2021, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras / globallookpress.com

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал граждан страны воздержаться от насилия, вандализма, а также нарушения закона. Об этом сообщили в среду журналисты.

Дональд Трамп в свете сообщений о новых демонстрациях своих сторонников призвал, чтобы американцы не применяли насилия и не нарушали закон.

"Я этого не поддерживаю, Америка этого не поддерживает", – подчеркнул вечером 13 января действующий лидер США. Трамп также попросил всех граждан помочь сократить напряженность и успокоить страсти, которые разгорелись на территории страны в последнее время.