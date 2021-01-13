ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма
Президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras / globallookpress.com

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал граждан страны воздержаться от насилия, вандализма, а также нарушения закона. Об этом сообщили в среду журналисты.

Дональд Трамп в свете сообщений о новых демонстрациях своих сторонников призвал, чтобы американцы не применяли насилия и не нарушали закон.

"Я этого не поддерживаю, Америка этого не поддерживает", – подчеркнул вечером 13 января действующий лидер США. Трамп также попросил всех граждан помочь сократить напряженность и успокоить страсти, которые разгорелись на территории страны в последнее время.

ЕТ

В мире

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

Вечером в среду стало известно, что импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью