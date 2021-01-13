Республиканцы отказались собрать сенат для объявления импичмента Трампу

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13 января 2021, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

президент США Дональд Трамп, pixabay.com

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл вечером в среду, 13 января, отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Согласно последней информации, Макконелл отказался собрать верхнюю палату в грядущую пятницу и "вообще до 19 декабря". Так, план демократов отстранить Дональда Трампа от исполнения президентских обязанностей до истечения срока его полномочий и до инаугурации Джо Байдена не сможет быть реализован.

Представитель Митча Макконнелла Даг Андрес подтвердил вышеуказанные данные.