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Республиканцы отказались собрать сенат для объявления импичмента Трампу

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

Республиканцы отказались собрать сенат для объявления импичмента Трампу
президент США Дональд Трамп, pixabay.com

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл вечером в среду, 13 января, отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Согласно последней информации, Макконелл отказался собрать верхнюю палату в грядущую пятницу и "вообще до 19 декабря". Так, план демократов отстранить Дональда Трампа от исполнения президентских обязанностей до истечения срока его полномочий и до инаугурации Джо Байдена не сможет быть реализован. 

Представитель Митча Макконнелла Даг Андрес подтвердил вышеуказанные данные.

ЕТ

В мире

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

Вечером в среду стало известно, что импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

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