Республиканцы призвали демократов отказаться от объявления импичмента Трампу

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13 января 2021, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Shawn Thew/Consolidated News Photos

Республиканцы в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в среду, 13 января, призвали демократов отказаться от объявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу.

Конгрессмен Том Коул подчеркнул, что демократическое большинство просит рассмотреть резолюцию об импичменте всего за неделю до конца срока Дональда Трампа. По его словам, демократы прекрасно понимают, что даже если палата выскажется за данное предложение, сенат не сможет приступить к рассмотрению обвинений, пока срок полномочий действующего президента США не истечет. Конгрессмен полагает, что это еще больше расколет американское общество.

Коул выразил уверенность в том, что импичмент – это не самый здравый путь, а также призвал друзей-демократов пересмотреть свою позицию.

Конгрессмен-демократ Джим Макговерн в свою очередь заявил, что сенат может немедленно рассмотреть вопрос импичмента, если так решит лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.