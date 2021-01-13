Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу
13 января 2021, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 13 января, палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу и запрете политику занимать любые выборные должности в будущем.
Уточняется, что на суд конгрессменов вынесли одну статью "Подстрекательство к мятежу", которая содержит обвинительную формулировку о совершении Трампом "особо тяжких преступлений и правонарушений". Известно, что проголосовать по резолюции можно в тот же день. Ожидается, что подконтрольная демократам палата ее примет.
После этого дело передадут на рассмотрение сената, который выходит с каникул всего за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена.
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