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Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу
президент США Дональд Трамп, Samuel Corum/Keystone Press Agency

В среду, 13 января, палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу и запрете политику занимать любые выборные должности в будущем.

Уточняется, что на суд конгрессменов вынесли одну статью "Подстрекательство к мятежу", которая содержит обвинительную формулировку о совершении Трампом "особо тяжких преступлений и правонарушений". Известно, что проголосовать по резолюции можно в тот же день. Ожидается, что подконтрольная демократам палата ее примет.

После этого дело передадут на рассмотрение сената, который выходит с каникул всего за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена.

ЕТ

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