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Американист Григорий Ярыгин оценил вероятность отстранения от власти Трампа за неделю до инаугурации Байдена

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Американист Григорий Ярыгин оценил вероятность отстранения от власти Трампа за неделю до инаугурации Байдена
фото: pixabay.com

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Сегодня стало известно о принятии Палатой представителей конгресса США резолюции с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин сообщил о существовании двух возможных сценариев: один — обычная процедура импичмента, второй — отстранение действующего президента посредством решения вице-президента и кабинета.

По словам эксперта, проведение импичмента не представляется вероятным из-за минимального количества времени. Он объяснил, что это длительный процесс, который сначала должен иметь место в палате представителей. Ярыгин считает что в сенате этот процесс может быть технически затянут, - передает RT.

Как пояснил американист, сенаторы соберутся на очередную сессию 19 января, за один день до того момента, пока один президент официально и формально не сменит другого.

По второму сценарию Ярыгин напомнил, что Пенс давно давал понять, что он не будет заниматься отставкой Трампа.

ИЧ

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