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Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США
эмблема палаты представителей США, Ron Adar/Keystone Press Agency

Вечером в среду стало известно, что импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

К настоящему моменту палата утвердила правила и начала двухчасовые дебаты по резолюции об импичменте Трампу. Окончательное голосование состоится в 15-16 часов по местному времени (23.00-00.00 по Москве).

Отметим, что демократы могут вынести действующему американскому лидеру импичмент простым большинством голосов. После этого дело перейдет в сенат, однако неизвестно, успеет ли он рассмотреть обвинения, предъявленные политику, до 20 января, когда истекают его президентские полномочия.

Напомним, Дональда Трампа обвиняют в "подстрекательстве к мятежу".

ЕТ

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