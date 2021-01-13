Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США
13 января 2021, 21:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в среду стало известно, что импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
К настоящему моменту палата утвердила правила и начала двухчасовые дебаты по резолюции об импичменте Трампу. Окончательное голосование состоится в 15-16 часов по местному времени (23.00-00.00 по Москве).
Отметим, что демократы могут вынести действующему американскому лидеру импичмент простым большинством голосов. После этого дело перейдет в сенат, однако неизвестно, успеет ли он рассмотреть обвинения, предъявленные политику, до 20 января, когда истекают его президентские полномочия.
Напомним, Дональда Трампа обвиняют в "подстрекательстве к мятежу".
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