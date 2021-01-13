ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

WSJ: три банка отказались от сотрудничества с Трампом после беспорядков в Капитолии

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

WSJ: три банка отказались от сотрудничества с Трампом после беспорядков в Капитолии
президент США Дональд Трамп, Samuel Corum/Keystone Press Agency

Газета The Wall Street Journal сообщила, что после беспорядков в Капитолии 6 января четыре банка отказались от сотрудничества с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Вслед за Deutsche Bank и Signature Bank работать с Трампом отказался Professional Bank, который заявил, что прекращает все деловые отношения с Trump Organization.

Также от сотрудничества с компанией действующего американского лидера отказалась Vornado Realty Trust, которая владеет небоскребами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Она решила приостановить планы рефинансирования двух проектов Trump Organization.

ЕТ

Армия

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон объявил, что бойцы Национальной гвардии, охраняющие Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, перед Днем инаугурации будут вооружены. Пентагон проводит работу по выявлению в своих рядах сторонников Трампа и намерен преследовать их, как экстремистов, применяя уголовное законодательство.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью