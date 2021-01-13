WSJ: три банка отказались от сотрудничества с Трампом после беспорядков в Капитолии

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13 января 2021, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

президент США Дональд Трамп, Samuel Corum/Keystone Press Agency

Газета The Wall Street Journal сообщила, что после беспорядков в Капитолии 6 января четыре банка отказались от сотрудничества с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Вслед за Deutsche Bank и Signature Bank работать с Трампом отказался Professional Bank, который заявил, что прекращает все деловые отношения с Trump Organization.

Также от сотрудничества с компанией действующего американского лидера отказалась Vornado Realty Trust, которая владеет небоскребами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Она решила приостановить планы рефинансирования двух проектов Trump Organization.