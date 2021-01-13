В МИД РФ опровергли слова Пашиняна о нежелании России определить статус Нагорного Карабаха
13 января 2021, 20:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов опроверг утверждения о том, что РФ в рамках урегулирования предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус Карабаха.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал статью под названием "Истоки 44-дневной войны", в которой заявил, что российские предложения по нагорно-карабахскому урегулированию никак не затрагивали статус Нагорного Карабаха и были направлены лишь на возвращение семи районов азербайджанской стороне.
Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов заявил, что вышеуказанные утверждения не соответствуют действительности.
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