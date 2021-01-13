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В МИД РФ опровергли слова Пашиняна о нежелании России определить статус Нагорного Карабаха

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД РФ опровергли слова Пашиняна о нежелании России определить статус Нагорного Карабаха
МИД России, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов опроверг утверждения о том, что РФ в рамках урегулирования предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал статью под названием "Истоки 44-дневной войны", в которой заявил, что российские предложения по нагорно-карабахскому урегулированию никак не затрагивали статус Нагорного Карабаха и были направлены лишь на возвращение семи районов азербайджанской стороне.

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов заявил, что вышеуказанные утверждения не соответствуют действительности.

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