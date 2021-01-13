Житель Нагорного Карабаха погиб в результате подрыва на мине
13 января 2021, 15:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Житель Нагорного Карабаха погиб в результате подрыва на мине в городе Мартакерт. Соответствующую информацию предоставили 13 января в Следственном комитете непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Происшествие случилось в минувший вторник около 17.50 по местному времени (16.50 по Москве). Установлено, что житель Мартакерта в ходе проведения экскаватором земляных работ в городском квартале "Мартакерти Багер" подорвался на мине и погиб из-за многочисленных ожогов.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные обстоятельства случившегося.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.