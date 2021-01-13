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13 января 2021, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Нагорный Карабах, MOD Russia/via Globallookpress.com

Житель Нагорного Карабаха погиб в результате подрыва на мине в городе Мартакерт. Соответствующую информацию предоставили 13 января в Следственном комитете непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Происшествие случилось в минувший вторник около 17.50 по местному времени (16.50 по Москве). Установлено, что житель Мартакерта в ходе проведения экскаватором земляных работ в городском квартале "Мартакерти Багер" подорвался на мине и погиб из-за многочисленных ожогов.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные обстоятельства случившегося.