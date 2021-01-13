ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Житель Нагорного Карабаха погиб в результате подрыва на мине

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Житель Нагорного Карабаха погиб в результате подрыва на мине
Нагорный Карабах, MOD Russia/via Globallookpress.com

Житель Нагорного Карабаха погиб в результате подрыва на мине в городе Мартакерт. Соответствующую информацию предоставили 13 января в Следственном комитете непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Происшествие случилось в минувший вторник около 17.50 по местному времени (16.50 по Москве). Установлено, что житель Мартакерта в ходе проведения экскаватором земляных работ в городском квартале "Мартакерти Багер" подорвался на мине и погиб из-за многочисленных ожогов.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные обстоятельства случившегося.

ЕТ

В мире

South China Morning Post: Арктика может стать полем боя из-за действий США, России и Китая

South China Morning Post: Арктика может стать полем боя из-за действий США, России и Китая

Арктический регион может стать полем боя из-за действий Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китая. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах гонконгских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью