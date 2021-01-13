В Британии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом
13 января 2021, 19:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
За минувшие сутки на территории Великобритании от коронавируса нового типа скончались 1 564 человека. Согласно последней информации, это является антирекордным значением с начала пандемии.
Накануне в Великобритании зарегистрировали 45 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 1 243 человека. В британском минздраве уточнили, что с начала пандемии коронавирус в стране был подтвержден у 3 211 576 человек, умерли 84 767 пациентов.
Ранее сегодня в ВОЗ заявили, что количество случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило к настоящему моменту 90 миллионов.
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