В Британии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

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13 января 2021, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Лондоне, Mark Thomas/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Великобритании от коронавируса нового типа скончались 1 564 человека. Согласно последней информации, это является антирекордным значением с начала пандемии.

Накануне в Великобритании зарегистрировали 45 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 1 243 человека. В британском минздраве уточнили, что с начала пандемии коронавирус в стране был подтвержден у 3 211 576 человек, умерли 84 767 пациентов.

Ранее сегодня в ВОЗ заявили, что количество случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило к настоящему моменту 90 миллионов.