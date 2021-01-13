ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Британии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Британии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом
скорая помощь в Лондоне, Mark Thomas/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Великобритании от коронавируса нового типа скончались 1 564 человека. Согласно последней информации, это является антирекордным значением с начала пандемии.

Накануне в Великобритании зарегистрировали 45 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 1 243 человека. В британском минздраве уточнили, что с начала пандемии коронавирус в стране был подтвержден у 3 211 576 человек, умерли 84 767 пациентов.

Ранее сегодня в ВОЗ заявили, что количество случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило к настоящему моменту 90 миллионов.

ЕТ

Армия

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон объявил, что бойцы Национальной гвардии, охраняющие Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, перед Днем инаугурации будут вооружены. Пентагон проводит работу по выявлению в своих рядах сторонников Трампа и намерен преследовать их, как экстремистов, применяя уголовное законодательство.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью