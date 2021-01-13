Снег впервые за десятки лет выпал в тропическом Лаосе
13 января 2021, 19:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В тропическом Лаосе впервые на памяти нескольких поколений выпал снег. Соответствующую информацию предоставила в среду, 13 января, администрация провинции Сиенгкхуанг, расположенная на севере страны.
В метеорологическом центре Лаоса уточнили, что в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан, а также северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в последние несколько дней опускаются до минус 1 – минус 3 градусов, а днем столбики термометров не превышают плюс 4 – плюс 7 градусов.
Очевидец, лаосский бизнесмен Нуан Сакда, который прибыл в Сиенгкхуанг из столицы страны Вьентьяна, сообщил, что видел сугробы "как в России". Он уточнил, что ничего подобного не помнит даже его дедушка.
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