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Снег впервые за десятки лет выпал в тропическом Лаосе

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Снег впервые за десятки лет выпал в тропическом Лаосе
Лаос, pixabay.com

В тропическом Лаосе впервые на памяти нескольких поколений выпал снег. Соответствующую информацию предоставила в среду, 13 января, администрация провинции Сиенгкхуанг, расположенная на севере страны.

В метеорологическом центре Лаоса уточнили, что в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан, а также северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в последние несколько дней опускаются до минус 1 – минус 3 градусов, а днем столбики термометров не превышают плюс 4 – плюс 7 градусов. 

Очевидец, лаосский бизнесмен Нуан Сакда, который прибыл в Сиенгкхуанг из столицы страны Вьентьяна, сообщил, что видел сугробы "как в России". Он уточнил, что ничего подобного не помнит даже его дедушка.

ЕТ

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