Синоптик Тишковец заявил, что «русская зима» продлится в Москве до конца января
13 января 2021, 19:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что "русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января. После 20-го числа можно ожидать небольшого потепления.
По словам синоптика, с грядущей пятницы в столице России начнется ультраполярное вторжение, а пик холодов в Москве произойдет в ночь на воскресенье, когда столбики термометров будут показывать до минус 25 градусов мороза. "Это будет русский январь с русской зимой, с сугробами и морозами", – подчеркнул Евгений Тишковец.
Потепление, которое ожидается после 20-го числа, впоследствии сменится холодом, заметил метеоролог.
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