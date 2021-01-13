Синоптик Тишковец заявил, что «русская зима» продлится в Москве до конца января

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13 января 2021, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что "русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января. После 20-го числа можно ожидать небольшого потепления.

По словам синоптика, с грядущей пятницы в столице России начнется ультраполярное вторжение, а пик холодов в Москве произойдет в ночь на воскресенье, когда столбики термометров будут показывать до минус 25 градусов мороза. "Это будет русский январь с русской зимой, с сугробами и морозами", – подчеркнул Евгений Тишковец.

Потепление, которое ожидается после 20-го числа, впоследствии сменится холодом, заметил метеоролог.