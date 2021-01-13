Синоптики Гидрометцентра России предупредили о снегопаде и метели в Москве, которые начнутся в ночь на 14 января

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13 января 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Сильный снегопад с метелью начнутся в ночь на четверг, 14 января, в Москве. Прогноз погоды дал Гидрометцентр России. При мощной снегопаде прогнозируется усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра добавили, что в столице ожидаются снежные заносы, гололедица и другие неблагоприятные погодные условия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что предупреждение распространяется и на Подмосковье.

В связи со смещением фронтальной зоны с юго-запада на северо-восток с 20:00 13 января и сохранением до утра 14 января в Московской области ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. Усиление северо-восточного ветра с порывами 12-17 м/с.