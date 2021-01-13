Журналисты сообщают, что Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19
13 января 2021, 18:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: La Nacion
Журналисты в среду сообщили, что Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса нового типа препаратом производства американской компании Pfizer и ее партнера из Германии BioNTech.
Информацию о вакцинации понтифика предоставили 13 января работники аргентинской газеты La Nacion со ссылкой на собственные источники. Отметим, что в Ватикане данные о том, что Папа Римский получил вакцину пока официально не подтвердили.
Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг сделали прививку от коронавирусной инфекции.
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