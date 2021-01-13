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Журналисты сообщают, что Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Nacion

Журналисты сообщают, что Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19
Папа Римский Франциск, Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency

Журналисты в среду сообщили, что Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса нового типа препаратом производства американской компании Pfizer и ее партнера из Германии BioNTech.

Информацию о вакцинации понтифика предоставили 13 января работники аргентинской газеты La Nacion со ссылкой на собственные источники. Отметим, что в Ватикане данные о том, что Папа Римский получил вакцину пока официально не подтвердили.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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