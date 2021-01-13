Депутат Рады Волошин признал, что России не о чем говорить с Украиной

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13 января 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Депутат Верховной рады, бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин в среду, 13 января, в рамках разговора с журналистами признал, что Москве не о чем разговаривать с Киевом.

Волошин отметил, что украинские власти в переговорах с Россией постоянно "озираются" на Соединенные Штаты Америки и выставляют Украину "полуколонией". По его словам, Киеву открыто дают понять, что незачем о чем-либо договариваться с украинским лидером Владимиром Зеленским – лучше подождать, "что скажет новый президент США Джо Байден".

Кроме того, депутат назвал позицию Киева по Донбассу неконструктивной.